Meteo Firenze prossimi giorni Mercoledì 03 – Venerdì 05 Aprile

Meteo Firenze prossimi giorni 3 Aprile – 5 Aprile: previsioni del tempo dettagliate

Mercoledì 3 Aprile: La giornata inizierà con cielo coperto e umidità elevata intorno al 92%. Le temperature si manterranno intorno ai 7-8°C con venti leggeri provenienti da sud-est. Verso la metà della giornata, il cielo si schiarirà e le nubi si diraderanno, lasciando spazio a un cielo sereno con temperature che raggiungeranno i 16-17°C e venti provenienti da ovest-sud-ovest con una velocità di 12-14 km/h. Nella seconda parte della giornata, le condizioni rimarranno stabili con cielo poco nuvoloso e temperature attorno ai 15°C.

Giovedì 4 Aprile: La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e umidità intorno al 95%, con temperature che si manterranno intorno agli 11-12°C e venti leggeri provenienti da sud-est. Durante la mattinata, il cielo rimarrà poco nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 16-17°C e venti provenienti da ovest con una velocità di 6-11 km/h. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 18-19°C e venti da ovest-sud-ovest con una velocità di 16-19 km/h. In serata, il tempo sarà stabile con cielo sereno e temperature intorno ai 9-10°C.

Venerdì 5 Aprile: La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e umidità intorno al 97%, con temperature che si manterranno intorno agli 8-9°C e venti leggeri provenienti da sud-est. Durante la mattinata, il cielo rimarrà poco nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 15-16°C e venti provenienti da nord-ovest con una velocità di 1-3 km/h. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 20°C e venti da ovest-nord-ovest con una velocità di 9-10 km/h. In serata, il tempo sarà stabile con cielo sereno e temperature intorno ai 9-10°C.

In generale, nei prossimi giorni a Firenze si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cielo sereno e temperature in aumento, con venti leggeri da diverse direzioni. L’umidità rimarrà alta, in particolare nelle prime ore del mattino. Si consiglia di vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste e di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata.