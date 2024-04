Meteo L’Aquila prossimi giorni Mercoledì 03 – Venerdì 05 Aprile

PREVISIONI METEO

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Esamineremo le previsioni dettagliate per ciascuna giornata, analizzando il tempo previsto nell’arco della giornata e fornendo informazioni sulle temperature, la direzione e la velocità del vento, così come sull’umidità.

Meteo per Mercoledì, 03 Aprile 2024

La giornata di mercoledì si prospetta con condizioni variabili, con cieli parzialmente nuvolosi o coperti nelle prime ore del mattino. Nel corso della mattinata, si prevede una graduale dissolvenza delle nubi, con un miglioramento del tempo che porterà a cieli prevalentemente sereni nel pomeriggio e verso sera. Le temperature si manterranno fresche, con valori compresi tra i 3.8°C e i 15.6°C. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 3 e i 9 km/h, provenendo principalmente dalle direzioni ovest, sud-ovest e nord-ovest. L’umidità si attesterà intorno al 42-89% durante la giornata.

Meteo per Giovedì, 04 Aprile 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da condizioni di sereno prevalente, con la presenza di poche nubi sparsi in alcune fasi della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 4.4°C e i 18.8°C, registrando un aumento rispetto alla giornata precedente. Il vento soffierà con intensità leggera-moderata, con velocità comprese tra 1 e 10 km/h, principalmente provenienti da direzioni ovest e nord-ovest. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 41% e il 90%, con una tendenza a diminuire nel corso della giornata.

Meteo per Venerdì, 05 Aprile 2024

La giornata di venerdì vedrà un cielo prevalentemente sereno, con la presenza di nubi sparse solo nelle prime ore del mattino. Le temperature saranno in aumento, con valori compresi tra i 6.2°C e i 19.6°C. Il vento soffierà con intensità debole-moderata, con velocità comprese tra 0 e 9 km/h, provenendo da direzioni variabili, principalmente da ovest, sud-est ed est. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 39% e il 89%, con una leggera tendenza a salire nel corso della giornata.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a L’Aquila. È sempre consigliabile consultare aggiornamenti meteo prima di pianificare attività all’aperto, in modo da essere preparati per le condizioni atmosferiche previste.