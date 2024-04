Meteo Padova prossimi giorni Mercoledì 03 – Venerdì 05 Aprile

Previsioni meteo per Padova: 3 Aprile 2024

Per mercoledì, il tempo si preannuncia variabile con copertura nuvolosa per gran parte della giornata. Le prime precipitazioni sono attese intorno alle 15:00 con pioggia debole, la quale si protrarrà fino alle 18:00. Successivamente, il cielo si schiarirà, portando a sereno nella serata. Le temperature saranno comprese tra i 6.9°C e i 17°C, con un’umidità variabile tra il 49% e il 98%. Il vento soffierà da nord-est a ovest con una velocità media compresa tra i 3 e i 14 km/h.

Previsioni meteo per Padova: 4 Aprile 2024

Giovedì sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno al mattino, con un leggero aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Le precipitazioni si verificheranno intorno alle 18:00 con cielo coperto. Le temperature oscilleranno tra i 6.3°C e i 19.3°C, accompagnate da un’umidità che varierà dal 56% al 99%. Il vento soffierà da nord-est a sud-ovest con una velocità compresa tra 0 e 12 km/h.

Previsioni meteo per Padova: 5 Aprile 2024

Venerdì si prevede un cielo nuvoloso con leggere schiarite al mattino, seguite da un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature si manterranno tra i 8.7°C e i 21°C, con un’umidità compresa tra il 56% e il 101%. Il vento soffierà principalmente da nord-ovest a sud-ovest, con una velocità tra i 2 e i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova indicano un inizio di aprile caratterizzato da variazioni significative delle condizioni atmosferiche, con precipitazioni prevalentemente nel pomeriggio della giornata di mercoledì, seguite da un miglioramento delle condizioni meteorologiche nei giorni successivi. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per adattare al meglio le attività quotidiane alle condizioni atmosferiche previste.