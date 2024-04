Meteo Perugia Prossimi Giorni Mercoledì 03 – Venerdì 05 Aprile

Meteo Perugia prossimi giorni 3 Aprile – 5 Aprile: previsioni meteo dettagliate

MERCOLEDÌ, 3 Aprile 2024

Il mercoledì a Perugia vedrà una giornata caratterizzata da copertura nuvolosa e precipitazioni sparse. Fin dalle prime ore del mattino fino a metà pomeriggio, il cielo sarà coperto con precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 13-14°C, con un’umidità che oscillerà tra il 56% e il 73%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità media di 16-19 km/h. Dal tardo pomeriggio, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso e, infine, sereno. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a 7-8°C verso la sera. Il vento si attenuerà, mantenendo una direzione sud-ovest con una velocità di 6-8 km/h.

GIOVEDÌ, 4 Aprile 2024

Per quanto riguarda giovedì, la giornata sarà caratterizzata da sereno al mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 6-7°C e un’umidità iniziale del 91%. Durante il giorno, il cielo si manterrà poco nuvoloso con un leggero aumento delle temperature fino a 17-18°C e un’umidità che si abbasserà al 52%. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una velocità media tra gli 11 e i 15 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà sereno con temperature intorno ai 7-9°C, un’umidità del 77% e venti leggeri provenienti da sud-ovest.

VENERDÌ, 5 Aprile 2024

Venerdì sarà caratterizzato da un’iniziale copertura nuvolosa con qualche precipitazione leggera, seguita da un cielo via via più sereno nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 7 e i 19°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 48-102%. Il vento soffierà da sud-est al mattino, per poi virare verso sud-ovest nel corso della giornata, con una velocità compresa tra i 6 e i 9 km/h. Nel pomeriggio e in serata, il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature intorno ai 13-19°C, un’umidità del 73-76% e venti leggeri provenienti da sud-ovest.

Queste previsioni meteo dettagliate per Perugia offrono una panoramica completa del clima atteso nei prossimi giorni, consentendo di pianificare al meglio le attività all’aperto e l’abbigliamento adeguato in base alle condizioni meteorologiche previste.