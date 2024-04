Meteo Reggio Emilia prossimi giorni Mercoledì 03 – Venerdì 05 Aprile

PREVISIONI METEO REGGIO EMILIA

Il meteo a Reggio Emilia per Mercoledì, 3 Aprile 2024 prevede un cielo prevalentemente coperto per gran parte della giornata. Sin dalle prime ore del mattino, si osserveranno nubi sparse con un’umidità intorno al 80%. Le temperature si manterranno intorno ai 8-10°C fino a metà mattina, quando si avrà un aumento graduale fino a raggiungere i 16-17°C nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, mentre il vento soffierà da est con una velocità media di 5-8 km/h.

Nel corso della serata, il cielo si schiarirà, lasciando spazio a un bel tempo sereno. Le temperature diminuiranno gradualmente, scendendo sotto i 10°C, e l’umidità aumenterà leggermente. Il vento si sposterà verso ovest mantenendo una velocità di 6-8 km/h.

Per Giovedì, 4 Aprile 2024, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo sereno con un’umidità che si manterrà intorno al 60-70%. Le temperature aumenteranno costantemente fino a raggiungere i 18-19°C nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, mentre il vento sarà debole proveniente da diverse direzioni, con velocità comprese tra 1 e 5 km/h.

Nella serata, il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 10-14°C. L’umidità rimarrà costante e il vento soffierà da ovest con una leggera intensificazione, raggiungendo una velocità di 7-9 km/h.

Per Venerdì, 5 Aprile 2024, è prevista una giornata con cielo parzialmente nuvoloso e un’umidità che si manterrà intorno al 80%. Le temperature oscilleranno tra 10 e 21°C, con un aumento graduale durante la mattina e una diminuzione verso la serata. Non sono previste precipitazioni e il vento sarà debole con una direzione variabile tra ovest e nord, con velocità tra 3 e 8 km/h.

Nel corso della serata, il cielo si schiarirà, garantendo un bel tempo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 10-14°C, con un’umidità che potrà raggiungere il 90%. Il vento sarà debole e proveniente da diverse direzioni, con una velocità di 4-6 km/h.