Meteo Taranto prossimi giorni Mercoledì 03 – Venerdì 05 Aprile

Meteo Taranto prossimi giorni 3 Aprile – 5 Aprile:

Mercoledì 3 Aprile, la giornata inizierà con un cielo sereno durante la notte, con temperature intorno ai 9.7°C e un’umidità dell’83%. Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà poco nuvoloso con una leggera diminuzione della temperatura. Durante la mattinata e il primo pomeriggio il cielo sarà coperto, con temperature che raggiungeranno i 19.1°C. Nel tardo pomeriggio e verso sera, il cielo si libererà nuovamente, portando serenità notturna. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con intensità variabile tra 0 e 10 km/h.

Per Giovedì 4 Aprile, il cielo sarà sereno per l’intera giornata, con temperature in aumento fino a 22.4°C nel primo pomeriggio. L’umidità diminuirà costantemente, arrivando al 38% verso mezzogiorno. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità compresa tra 2 e 8 km/h.

Venerdì 5 Aprile, il cielo sarà nuovamente sereno, con temperature massime che raggiungeranno i 23°C. L’umidità si manterrà costantemente intorno al 45%. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con intensità variabile tra 2 e 10 km/h.

In generale, le temperature si manterranno piuttosto miti, con una leggera tendenza all’aumento nei giorni successivi. L’umidità diminuirà costantemente, mentre il vento sarà prevalentemente debole, con una leggera prevalenza da sud-ovest.