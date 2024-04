Meteo Trieste prossimi giorni Mercoledì 03 – Venerdì 05 Aprile

Meteo Trieste prossimi giorni 03 Aprile – 05 Aprile: variazioni del tempo in arrivo

Mercoledì 03 Aprile 2024, il cielo sarà prevalentemente coperto durante le prime ore del giorno, con temperature comprese tra 9.4°C e 13.9°C. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra l’88% e il 73%. Il vento soffierà con una velocità media di 9-18 km/h provenendo prevalentemente da direzioni orientali e meridionali. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Giovedì 04 Aprile 2024, le condizioni meteorologiche si presenteranno stabili con cielo sereno nelle prime ore del mattino, con temperature che varieranno tra 7.7°C e 14.9°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 92% fino alle prime ore del pomeriggio, per poi diminuire gradualmente. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 7-17 km/h provenendo principalmente da direzioni est-sud-est. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Venerdì 05 Aprile 2024, il cielo sarà prevalentemente coperto con nubi sparse durante le prime ore del giorno, con temperature comprese tra 10.2°C e 16.1°C. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra l’84% e il 80%. Il vento soffierà con una velocità media di 5-12 km/h provenendo principalmente da direzioni est-sud-est. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

In generale, nei prossimi tre giorni a Trieste non sono previste precipitazioni significative. Le temperature oscilleranno tra valori piuttosto miti, mantenendo un’umidità costante. Il vento sarà moderato, con prevalenza di direzioni orientali e meridionali. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e alle relative temperature, pur non aspettandosi eventi meteorologici eccezionali.