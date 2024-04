Valanga a Misurina travolge gruppo di 6 escursionisti

Nel cuore delle Dolomiti, precisamente sui Cadini di Misurina, si è verificata nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12:30, una grossa valanga che è piombata in un’area dove si trovavano diversi escursionisti.

Secondo le ultime informazioni sei escursionisti si sono trovati improvvisamente coinvolti nell’impetuoso flusso di neve, ma per fortuna solo uno di loro ha riportato ferite, comunque non gravi.

Le squadre del soccorso alpino, pronte e addestrate per rispondere a situazioni di questo genere, sono state rapidamente mobilitate. L’intervento è stato affiancato dall’impiego di un elicottero, che ha sorvolato l’area per individuare i punti critici e agevolare le operazioni di salvataggio.

Una delle questioni rilevanti che si pongono in seguito a questo evento è la valutazione delle condizioni meteorologiche e della stabilità del manto nevoso. Secondo il bollettino dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto (Arpav), oggi sulle Dolomiti è segnalato un pericolo di valanghe “forte”, classificato come grado 4 su una scala di pericolosità che va da 1 a 5. Questo rischio è dovuto alla presenza di neve umida con debole coesione, un elemento che rende particolarmente instabili le pendici montane e aumenta significativamente il pericolo di slavine.