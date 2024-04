Meteo Ancona prossimi giorni Giovedì 04 – Sabato 06 Aprile

Meteo Ancona prossimi giorni 4 Aprile – 6 Aprile:

Per Giovedì 4 Aprile, la giornata si preannuncia all’insegna del sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13.3°C alle prime ore del mattino e raggiungeranno i 20.3°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 1 e 6 km/h, proveniente in prevalenza da direzione W-SW. L’umidità si manterrà costantemente intorno al 90% durante la notte e si abbasserà fino al 53% verso le 14:00.

Per Venerdì 5 Aprile, il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, con una leggera presenza di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 8.9°C e i 20.6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità media tra 3 e 14 km/h, proveniente principalmente da E-SE. L’umidità rimarrà costante intorno al 92% durante la notte, scendendo fino al 54% verso le 14:00.

Sabato 6 Aprile, il cielo si presenterà nuovamente poco nuvoloso, con una leggera presenza di nubi sparse nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno stabili tra i 11.3°C e i 20.6°C. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 3 e 9 km/h, proveniente principalmente da direzione S-SW. L’umidità si manterrà costantemente intorno al 92% durante la notte e si abbasserà fino al 61% verso le 10:00.

Queste previsioni meteo indicano una tendenza al bel tempo per i prossimi giorni ad Ancona, con temperature in lieve aumento e venti moderati. L’umidità si manterrà costante, con una leggera diminuzione durante le ore centrali della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni atmosferiche e di vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste.