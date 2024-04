Meteo: anticiclone africano a tutta forza, cambia tutto dal week-end

Mentre una veloce perturbazione sta regalando piogge e rovesci sparsi al Nord e parte del Centro Italia, la tensione si sposta inevitabilmente al fine settimana che riserverà nuove sorprese. Gli ultimi aggiornamenti meteo ci mostrano una evoluzione decisamente clamorosa di questo mese di Aprile che rischia di travestirsi letteralmente da giugno, mostrando temperature di gran lunga superiori alle tipiche medie del periodo.

Da venerdì l’alta pressione subtropicale comincerà la sua avanzata verso l’Italia e l’Europa centrale, portando già le prime temperature superiori ai 25 °. L’apice del caldo è attesa tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, quando l’anticiclone avvolgerà tutta l’Europa centrale e gran parte del Mediterraneo regalando belle giornate tardo primaverili con temperature però decisamente sopra le righe anche vicine ai 30 gradi.

Caldo anomalo e clima estivo

A differenza dell’ondata di caldo di Pasqua e Pasquetta che ha interessato il sud, avremo a che fare con un anticiclone molto più stabile, privo di forti venti di scirocco, come lo era stato durante le festività pasquali. I cieli inoltre saranno sereni o poco nuvolosi, seppur localmente velati, a causa di pulviscolo desertico in arrivo dal Sahara. Sulle isole maggiori e le zone interne del Centro e del Sud non escludiamo temperature localmente superiori ai 30 ° tra domenica e il prossimo martedì.

Inoltre pare proprio che questo anticiclone possa farci compagnia addirittura fino a metà Aprile, a causa dell’isolamento di una depressione sul Mediterraneo occidentale. Questa area ciclonica tra la Spagna e le Baleari potrebbe rafforzare ulteriormente la pressione sull’Italia e contribuire all’arrivo di ulteriori masse d’aria calda direttamente dal deserto del Sahara libico. Tuttavia quest’ultima tendenza non è ancora del tutto chiara, poiché non è chiara la traiettoria che assumerà questa depressione sul Mediterraneo occidentale. Nel caso in cui questa depressione si muova più a est, è probabile un peggioramento solo al centro e del Nord Italia dopo il 10 Aprile.