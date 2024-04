Meteo BARI prossimi giorni Giovedì 04 – Sabato 06 Aprile

Meteo BARI prossimi giorni 4 Aprile – 6 Aprile: tempo stabile con leggero aumento delle temperature

Per Giovedì 4 Aprile, il cielo di Bari sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata, senza precipitazioni previste. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i 14.1°C e i 18.1°C. Il vento soffierà da ovest a una velocità media compresa tra i 23 km/h e i 6 km/h. L’umidità sarà moderata, con valori che si attesteranno intorno al 60% durante la giornata.

Per Venerdì 5 Aprile, la situazione meteorologica a Bari rimarrà stabile, con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso fino alle prime ore del pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che varieranno tra i 9.9°C e i 18.7°C. Il vento sarà predominante da sud-ovest, con una velocità media tra i 4 km/h e i 13 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 90% nelle prime ore del giorno, per poi diminuire fino al 53% nel pomeriggio.

Per Sabato 6 Aprile, il cielo sopra Bari sarà prevalentemente poco nuvoloso o sereno per l’intera giornata, senza precipitazioni in vista. Le temperature subiranno un lieve aumento, con valori compresi tra i 13.4°C e i 19.9°C. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest a una velocità media tra i 4 km/h e gli 8 km/h. L’umidità sarà moderata, con valori che si manterranno intorno al 70% durante la giornata.