Meteo Brescia prossimi giorni Giovedì 04 – Sabato 06 Aprile

Meteo per Giovedì, 04 Aprile 2024

La giornata di giovedì si preannuncia piuttosto variabile dal punto di vista meteorologico. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature in aumento, con venti deboli prevalenti da est. Nel corso della mattinata, cielo parzialmente coperto con la presenza di nubi sparse e temperature in lieve aumento. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente con l’arrivo di nuvole e probabili precipitazioni, mentre le temperature si manterranno stabili. La sera e la notte vedranno cieli nuvolosi e temperature in diminuzione, con venti deboli prevalenti da nord-ovest.

Le temperature si aggireranno intorno ai 18 gradi nel pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà costante intorno al 60-65%. I venti avranno una velocità media di 10 km/h provenienti prevalentemente da ovest-nord-ovest.

Meteo per Venerdì, 05 Aprile 2024

Venerdì sarà caratterizzato da cieli prevalentemente nuvolosi con possibili schiarite solo durante le prime ore del mattino. Durante la mattinata, il cielo si coprirà progressivamente, con venti in aumento da ovest-nord-ovest. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa sarà più intensa e si prevede un’umidità più elevata, con temperature in leggero aumento. La sera e la notte vedranno cieli nuvolosi con temperature in calo e venti moderati da nord-ovest.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 18-19 gradi nel pomeriggio, mentre l’umidità aumenterà fino al 70%. I venti avranno una velocità media di 10-12 km/h provenienti da ovest.

Meteo per Sabato, 06 Aprile 2024

Sabato si presenterà con cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata, con temperature in aumento e venti deboli da nord-ovest. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà parzialmente con la presenza di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente e le temperature massime si attesteranno intorno ai 20 gradi. La sera e la notte vedranno cieli sereni con temperature in calo e venti deboli provenienti da nord.

Le temperature massime si aggireranno intorno ai 20 gradi nel pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà costante intorno al 60-65%. I venti avranno una velocità media di 10 km/h provenienti prevalentemente da ovest-nord-ovest.