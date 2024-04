Meteo: CALDO africano, vediamo quanto durerà e quando potrebbe tornare il maltempo

Cari amici di inmeteo.net, una nuova ondata di caldo proveniente dal Nord-Africa sta per raggiungere il nostro stivale, promettendo giornate che ricorderanno la tarda primavera e non addirittura l’estate. Questo a causa di una potente rimonta anticiclonica che si espanderà capillarmente su tutto il bacino del Mediterraneo, investendo l’Italia e stazionando sul nostro paese per più giorni.

Ci attende quindi una robusta stabilità atmosferica, con il sole protagonista assoluto, in particolare al Centro-Sud. Al Nord ci sarà qualche comparsa nuvolosa in più, ma senza minacciare piogge. La temperatura si innalzerà progressivamente raggiungendo valori anomali per il periodo: la colonnina di mercurio toccherà punte diffuse di 23-25 gradi, ma potrà raggiungere, a partire dal 5-6 Aprile, anche valori sui 27-28 gradi, in particolare nelle isole maggiori, nelle aree interne meridionali e, localmente nelle valli alpine, abbracciate da un’aria insolitamente calda. Le località costiere saranno generalmente meno calde grazie all’influenza del mare, ancora relativamente fresco visto il periodo, che mitigherà in parte l’ascesa termica.

Ma fino a quando durerà questa sorta di estate anticipata? Scorrendo le mappe degli ultimi modelli matematici, sembra che l’anticiclone africano possa subire un ridimensionamento intorno al 10-11 aprile. In questa data potrebbe giungere una perturbazione atlantica, con piogge e temporali sparsi che interromperebbero la fase stabile e favorirebbero anche un moderato calo delle temperature. Non sembra però essere un peggioramento particolarmente organizzato e soprattutto di lunga durata. Infatti i modelli mostrano già una riprisa dell’alta pressione verso 12-13 aprile con ritorno del bel tempo e caldo in nuovo aumento su tutta Italia.

Insomma, questa prima parte d’Aprile si preannuncia in gran parte sotto il segno della stabilità e soprattutto di un clima più caldo del normale. Vedremo se i prossimi aggiornamenti confermeranno questa tendenza o regaleranno dei colpi di scena. Intanto godiamoci queste giornate di sole, sperando che in futuro possa tornare un po’ di pioggia come è giusto che avvenga nella stagione primaverile.