Meteo Catania prossimi giorni Giovedì 04 – Sabato 06 Aprile

Giovedì, 04 Aprile 2024:

La giornata di giovedì a Catania si preannuncia con nubi sparse inizialmente, seguite da una schiarita poco nuvolosa. Non sono previste precipitazioni e le temperature si manterranno comprese tra i 13.2°C e i 22.9°C. Il vento soffierà con una velocità media che varierà da 3 km/h a 15 km/h, con direzione prevalente da nord-ovest a est-sudest. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 36% e il 74% durante la giornata.

Venerdì, 05 Aprile 2024:

Il venerdì sarà caratterizzato da un cielo completamente sereno per gran parte della giornata, con temperature che oscilleranno tra i 13.1°C e i 24.1°C. Il vento sarà lieve, con velocità media compresa tra 3 km/h e 14 km/h, prevalentemente proveniente da ovest a est-sudest. L’umidità si manterrà tra il 31% e il 64%, confermando un clima asciutto e stabile.

Sabato, 06 Aprile 2024:

La giornata di sabato vedrà una variazione nei livelli di nuvolosità con nubi sparse e poco nuvoloso, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno tra i 13.2°C e i 24.2°C, con un leggero calo delle massime rispetto ai giorni precedenti. Il vento sarà lieve, con velocità compresa tra 2 km/h e 15 km/h, proveniente principalmente da ovest a est. L’umidità sarà tra il 30% e il 72%, confermando una stabilità delle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima stabile e sereno, con temperature gradevoli e venti moderati. Non sono previste precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà su valori accettabili. È consigliabile approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di attività all’aperto e di momenti di relax all’aria aperta.