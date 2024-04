Meteo Catanzaro prossimi giorni Giovedì 04 – Sabato 06 Aprile

PREVISIONI METEO CATANZARO

Il meteo a Catanzaro per Giovedì, 04 Aprile 2024 si preannuncia stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con un’iniziale minima di 10°C a mezzanotte e un massimo di 18°C intorno alle 11:00. L’umidità oscillerà tra il 53% e il 78%, mentre la velocità media del vento sarà compresa tra i 2 e i 11 km/h, proveniente prevalentemente da ovest a nord-ovest.

Per Venerdì, 05 Aprile 2024, il meteo prevede un cielo sereno durante la notte, con temperature comprese tra 9.9°C e 18.9°C. L’umidità si manterrà tra il 47% e il 69%, mentre il vento soffierà da direzioni variabili, con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h. Durante il pomeriggio, si avrà un aumento di nuvole sparse, con temperature in lieve calo e venti leggeri provenienti da ovest-nordovest.

Per Sabato, 06 Aprile 2024, la tendenza meteo prevede un cielo prevalentemente sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 11°C e i 19.3°C. L’umidità si manterrà intorno al 56-74%, mentre il vento soffierà leggero da sud-est a ovest-nordovest con velocità comprese tra 1 e 8 km/h. Un’ottima giornata per godersi il bel tempo all’aperto senza particolari preoccupazioni meteorologiche.

In conclusione, il weekend a Catanzaro si prospetta piacevole dal punto di vista meteorologico, con un cielo sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare costantemente le previsioni per eventuali aggiornamenti e cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.