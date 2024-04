Meteo Messina prossimi giorni Giovedì 04 – Sabato 06 Aprile

Meteo Messina Prossimi giorni 04 Aprile – 06 Aprile:

Il tempo a Messina per Giovedì 04 Aprile 2024 si preannuncia stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature partiranno da 14.9°C a mezzanotte, raggiungendo il picco di 22.6°C intorno alle ore 13:00, per poi scendere gradualmente. L’umidità si manterrà costante intorno al 33-44%. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità media di 12-17 km/h. La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno e una piacevole brezza.

Per Venerdì 05 Aprile 2024, ci si aspetta nuovamente un’atmosfera piacevole con temperature che oscilleranno tra 13.1°C e 23.4°C. L’umidità sarà compresa tra il 29% e il 54%. Il vento sarà prevalentemente leggero, variando da nord-est a nord-ovest con una velocità compresa tra 6 e 10 km/h. La giornata sarà inizialmente serena fino alle ore 15:00, quando si prevede la comparsa di nubi sparse, seguite da un cielo coperto verso sera.

Per Sabato 06 Aprile 2024, il tempo rimarrà stabile con poche variazioni. Le temperature si manterranno tra i 14.8°C e i 24.0°C. L’umidità si manterrà intorno al 33-65%. Il vento sarà prevalentemente leggero, con direzione variabile tra nord-est e ovest-nordovest, con una velocità compresa tra 3 e 10 km/h. Il cielo sarà generalmente sereno per l’intera giornata, garantendo un weekend gradevole e soleggiato.