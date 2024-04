Meteo Napoli prossimi giorni Giovedì 04 – Sabato 06 Aprile

Meteo per Giovedì, 04 Aprile 2024

Per quanto riguarda le previsioni meteo di Giovedì, si prevede una giornata caratterizzata da tempo stabile e sereno con temperature in aumento. Non si attendono precipitazioni nel corso della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 19.3°C intorno alle 12:00, mentre la minima si attesterà a 8.1°C intorno alle 04:00. L’umidità si manterrà sui livelli elevati, oscillando tra il 58% e il 102%. Il vento soffierà con intensità variabile da est a ovest con velocità compresa tra 1 e 10 km/h.

Meteo per Venerdì, 05 Aprile 2024

Venerdì si prevede un’ulteriore giornata di tempo stabile con cielo sereno al mattino e nuvolosità in aumento nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni significative. Le temperature oscilleranno tra i 7.9°C e i 20.2°C, con umidità compresa tra il 65% e il 100%. Il vento, proveniente principalmente da direzione nord-est, avrà una velocità variabile tra 1 e 10 km/h.

Meteo per Sabato, 06 Aprile 2024

Sabato le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature in aumento. Non sono attese precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 8.8°C e i 21.4°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 100% nelle prime ore del mattino per poi diminuire gradualmente. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con una velocità compresa tra 0 e 9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Napoli indicano condizioni di stabilità atmosferica, con cielo prevalentemente sereno e temperature in aumento. Non sono previste precipitazioni di rilievo, e il vento sarà di moderata intensità proveniente da diverse direzioni. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle temperature e di vestirsi adeguatamente per godere al meglio del clima primaverile.