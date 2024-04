Meteo Padova prossimi giorni Giovedì 04 – Sabato 06 Aprile

Meteo Padova prossimi giorni 4 Aprile – 6 Aprile: Variazioni del tempo in arrivo

Per Giovedì 4 Aprile, ci aspettiamo una giornata con cieli prevalentemente sereni al mattino e nel pomeriggio. Tuttavia, a partire dal tardo pomeriggio fino alla sera, sono previste nubi sparse e cielo coperto. Non ci saranno precipitazioni e le temperature oscilleranno tra i 6.2°C e i 19.4°C. Il vento soffierà principalmente da ovest-sudovest con una velocità compresa tra 3 km/h e 10 km/h. L’umidità sarà elevata all’inizio della giornata, ma diminuirà gradualmente nel corso della giornata.

Per Venerdì 5 Aprile, il cielo sarà nuvoloso con nubi sparse e coperto nelle prime ore del giorno. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, il cielo si schiarirà, e avremo prevalentemente cieli poco nuvolosi. Le temperature varieranno tra i 9°C e i 20.5°C. Il vento soffierà principalmente da nord-ovest e ovest con una velocità compresa tra 3 km/h e 13 km/h. L’umidità sarà più elevata al mattino ma diminuirà nel corso della giornata.

Per Sabato 6 Aprile, ci aspettiamo una giornata con cieli sereni e poco nuvolosi durante la mattina e il pomeriggio, mentre nel tardo pomeriggio e sera ci saranno nubi sparse e cielo coperto. Le temperature oscilleranno tra i 9.6°C e i 22°C. Il vento soffierà principalmente da ovest e ovest-sudovest con una velocità compresa tra 4 km/h e 9 km/h. L’umidità sarà moderata e costante nel corso della giornata.

In conclusione, i prossimi giorni a Padova vedranno una variazione delle condizioni meteorologiche con cieli prevalentemente sereni e poco nuvolosi al mattino e nel pomeriggio, seguiti da un aumento delle nuvole nel tardo pomeriggio e sera. Non sono previste precipitazioni significative, e le temperature rimarranno piuttosto miti. Il vento sarà moderato, e l’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteorologiche in quanto potrebbero verificarsi variazioni.