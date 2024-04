Meteo Parma prossimi giorni Giovedì 04 – Sabato 06 Aprile

Previsioni meteo per Giovedì, 04 Aprile 2024

Il tempo a Parma giovedì sarà caratterizzato da una tendenza al sereno durante la notte, con temperature intorno ai 9-10°C. Dal mattino, il cielo si manterrà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 18-19°C verso il mezzogiorno. Nel pomeriggio, tuttavia, sono previste precipitazioni deboli, con una diminuzione delle temperature e un aumento dell’umidità. Verso sera il cielo si schiarirà nuovamente, mantenendo temperature intorno ai 14-15°C. Il vento soffierà principalmente da direzione sud-ovest, con intensità variabile tra 5 e 17 km/h.

Previsioni meteo per Venerdì, 05 Aprile 2024

Venerdì a Parma si prevede un cielo prevalentemente poco nuvoloso, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 10-20°C per l’intera giornata. L’umidità diminuirà leggermente rispetto al giorno precedente. Il vento soffierà principalmente da ovest e nord-est, con intensità variabile tra 1 e 10 km/h. Le condizioni meteo si manterranno stabili e gradevoli per l’intera giornata, senza precipitazioni.

Previsioni meteo per Sabato, 06 Aprile 2024

Sabato a Parma il cielo si presenterà poco nuvoloso o sereno per gran parte della giornata, con temperature che oscilleranno tra i 9 e i 20°C. Nel pomeriggio, tuttavia, è previsto un aumento della nuvolosità e un leggero calo delle temperature. Il vento soffierà principalmente da sud-ovest e nord-est, con intensità compresa tra 1 e 9 km/h. Nel complesso, il tempo si manterrà piacevole e stabile, senza precipitazioni significative.

In sintesi, per i prossimi giorni a Parma sono previste condizioni meteo generalmente stabili, con un’alternanza di sereno e nuvolosità e temperature che si manterranno piuttosto gradevoli, senza precipitazioni significative. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle temperature e all’umidità per adattare al meglio le proprie attività quotidiane.