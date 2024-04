Meteo Perugia prossimi giorni Giovedì 04 – Sabato 06 Aprile

PREVISIONI METEO PERUGIA

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia sono caratterizzate da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le condizioni previste per ciascuna giornata.

Giovedì, 04 Aprile 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature comprese tra 7°C e 8.9°C. Dalle 08:00 in poi, il cielo si libererà dalle nubi e si presenterà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 16.8°C. Tuttavia, a partire dalle 10:00 sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia debole, che perdureranno per diverse ore, accompagnate da un aumento della velocità del vento fino a 15 km/h proveniente da ovest-sudovest.

L’umidità varierà tra il 56% e il 100%, mentre la direzione del vento sarà prevalentemente da sud-sudovest.

Venerdì, 05 Aprile 2024

Anche per venerdì, il cielo sarà nuvoloso durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai 7°C. Durante la giornata, il cielo si libererà dalle nubi, presentandosi poco nuvoloso e sereno con temperature in aumento fino a 19°C. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità si manterrà intorno al 50-60%. Il vento soffierà prevalentemente da sud-sudovest con una velocità media tra i 4 e gli 9 km/h.

Sabato, 06 Aprile 2024

La giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e serene. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature intorno ai 9°C. Durante la giornata, il cielo sarà sereno con temperature in aumento fino a 20.5°C. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà intorno al 45-71%. Il vento avrà una direzione variabile tra est-sudest e ovest-sudovest con una velocità compresa tra 1 e 9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano una variazione significativa delle condizioni, con precipitazioni previste per giovedì, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche per venerdì e sabato. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni in costante aggiornamento al fine di pianificare al meglio le attività all’aperto.