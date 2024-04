Meteo Potenza prossimi giorni Giovedì 04 – Sabato 06 Aprile

PREVISIONI METEO POTENZA

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Potenza indicano un’andamento stabile con condizioni di sereno e poco nuvoloso. Esamineremo nel dettaglio il clima previsto per Giovedì 4 Aprile, Venerdì 5 Aprile e Sabato 6 Aprile 2024.

Giovedì 4 Aprile

La giornata di Giovedì si presenterà con un cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C nel pomeriggio, mentre l’umidità diminuirà gradualmente fino al 48%. Non sono previste precipitazioni e il vento soffierà a una velocità media compresa tra 8 e 14 km/h provenendo principalmente da ovest e sud-ovest.

Venerdì 5 Aprile

Venerdì vedrà un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, passando da nubi sparse al mattino a cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C e l’umidità aumenterà fino al 77%. Il vento soffierà da ovest e nord-ovest con una velocità compresa tra 2 e 6 km/h. Non sono previste precipitazioni significative.

Sabato 6 Aprile

Sabato si prospetta una giornata di sereno e poco nuvoloso con temperature in aumento fino ai 20-21°C nel pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 50% e il vento sarà debole, con una velocità massima di 8 km/h proveniente da direzioni variabili. Non sono previste precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Potenza indicano un periodo stabile con temperature gradevoli e condizioni generalmente soleggiate. È sempre consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo in tempo reale per eventuali cambiamenti nelle previsioni.