Meteo Trento prossimi giorni Giovedì 04 – Sabato 06 Aprile

Meteo Trento prossimi giorni 4 Aprile – 6 Aprile: alternanza di sereno e nuvolosità

Giovedì, 4 Aprile: La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature attorno ai 10°C. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà sereno, con un leggero aumento delle temperature fino a raggiungere i 13.4°C verso le 9:00. Nel pomeriggio il cielo si coprirà, con un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno intorno ai 17-18°C. Durante la sera e la notte il cielo presenterà nubi sparse con temperature intorno ai 13-14°C. Il vento sarà debole, con direzione variabile da nord a sud-ovest.

Venerdì, 5 Aprile: La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature attorno ai 10-11°C. Nel corso della mattinata il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni, con temperature in aumento fino a 14.9°C verso le 9:00. Nel pomeriggio e sera il cielo rimarrà poco nuvoloso con temperature comprese tra 15-18°C. Durante la notte la nuvolosità aumenterà leggermente, mantenendo temperature intorno ai 10-12°C. Il vento sarà debole, variando da nord a nord-ovest.

Sabato, 6 Aprile: La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno agli 8-9°C. Durante la mattinata il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 16.2°C verso le 9:00. Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse, con un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno intorno ai 20°C. Durante la sera e la notte il cielo si manterrà sereno, con temperature in diminuzione fino a raggiungere i 12.9°C verso le 23:00. Il vento sarà debole, con direzione variabile da nord a sud-est.

Complessivamente, per i prossimi giorni a Trento si prevede un’alternanza tra sereno e nuvolosità, con temperature in aumento durante il giorno e diminuzione durante la notte, e venti leggeri che varieranno di direzione. Restate aggiornati per eventuali variazioni delle condizioni meteo.