Meteo: week-end in riva al mare, temperature estive?

Il caldo africano sta per tornare alla carica su tutta l’Italia e gran parte dell’Europa Centro orientale, proprio durante questo fine settimana. L’anticiclone subtropicale porterà le temperature su valori estivi su molte località, non solo in Italia, ma anche sulle vaste pianure europee tra la Germania, la Polonia, la Repubblica Ceca, e persino tra i paesi baltici e la Scandinavia. Le condizioni meteo saranno tardo primaverili, se non addirittura estive, con temperature che localmente potrebbero superare i 30 °.

In Italia, le temperature cominceranno a salire già da venerdì 5 Aprile, raggiungendo l’apice tra il weekend e l’inizio della prossima settimana. La colonnina di mercurio toccherà i 24 o 25 ° venerdì, soprattutto al centro-sud, per poi salire fino a 28, se non 30 ° in diverse località della Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, e Sardegna. Temperature massime vicine ai 28 o 29 ° anche in Molise, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, e le zone interne di Toscana, Lazio, e Campania. Nel nord, le temperature si assesteranno tra i 23 e i 27 °, come in un periodo tra fine maggio e inizio giugno.

Weekend al mare

Con temperature così elevate, in un contesto di stabilità meteo, con cieli sereni o poco nuvolosi e venti deboli o assenti, potremo tranquillamente trascorrere mattinate e pomeriggi in riva al mare. Va ricordato che la temperatura del Mediterraneo è ancora abbastanza fredda, data la recente uscita dall’inverno; di conseguenza, ci vorrà tempo affinché la temperatura dell’acqua salga a valori accettabili per i primi bagni.