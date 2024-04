Terremoto Taiwan: automobili in corsa ondeggiano come foglie durante la scossa [VIDEO]

Un violento terremoto M7.3 ha colpito Taiwan alle 8 ore locali (qui l’articolo), causando numerosi crolli, vittime e feriti, in particolar modo nell’area della città di Hualien.

E’ impressionante questo video diffuso suo social network che mostra i momenti della violentissima scossa ripresi da una dashcam installata in un’automobile. Nonostante la velocità a cui procedono i veicoli lungo l’autostrada, le automobili oscillano spaventosamente come foglie in una tempesta.