Terremoto Taiwan: collassa grosso edificio a Hualien, il VIDEO in diretta

Un fortissimo terremoto ha colpito oggi la costa orientale dell’isola di Taiwan, come vi stiamo ampiamente documentando sul nostro sito, causando danni e vittime.

Ecco un nuovo impressionante filmato che mostra la scossa M7.2 in diretta, col collasso di un grosso edificio nella città di Hualien, la più colpita dal sisma.

🇹🇼 More footage of the series of earthquakes that hit Taiwan.

Taiwan’s government said four people had died in the mountainous, sparsely populated eastern county of Hualien where the epicentre was, with more than 50 injured. #earthquake #Taiwan #TaiwanEarthquake pic.twitter.com/U5tnBg3J2o

