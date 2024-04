Violento terremoto a Taiwan: crolla in mare pezzo della famosa Isola delle Tartarughe [VIDEO]

Il violento terremoto avvenuto oggi in Taiwan ha provocato il crollo di una parte dell’isola di Guishan, detta anche Isola delle tartarughe, popolare attrazione turistica, con una notevole porzione di rocce scivolata in mare.

In quel momento non c’erano fortunatamente turisti o imbarcazioni nelle vicinanze, quindi non ci sono stati feriti, ha riportato il sito Creaders.

Un video condiviso sull’account X di Insider Paper mostra un grande dirupo in cima all’Isola Tartaruga crollare dopo il terremoto. Secondo gli ultimi aggiornamenti la scossa ha provocato finora 9 morti e 821 feriti.

BREAKING: Massive destruction on Guishan Island (Turtle Mountain Island), a turtle-shaped island off the coast of Yilan in Eastern Taiwan, amid strong earthquake pic.twitter.com/ZdyRUuQVcE — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 3, 2024

L’Isola delle tartarughe si trova a 10 km a est della città di Toucheng ed è la più grande isola della Contea di Yilan, nel nord-est di Taiwan. L’isola è anche il solo vulcano attivo a Taiwan e l’unica isola abitata a Yilan. È una delle mete turistiche più popolari di Taiwan, con escursioni per l’osservazione delle balene che di solito si svolgono da aprile a ottobre.