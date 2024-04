Violento terremoto colpisce Taiwan: numerosi morti e feriti. Le immagini impressionanti.

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.3 si è verificata alle 00:58:10 (8 ore locali) del 3 aprile 2024 a Taiwan. Il sisma si è verificato a pochi chilometri dalla costa orientale dell’isola, a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 155 km a sud della capitale Taipei. La profondità (ipocentro) è stata fissata a 14.8 km.

In base alle prime informazioni, la scossa ha avuto un violento impatto sulla terraferma, causando numerosi danni e vittime. Il bilancio provvisorio è di 7 morti e oltre 700 feriti, con numerose persone ancora intrappolate fra le macerie. Diversi palazzi ed edifici sono collassati o sono stati danneggiati, come mostrano le immagini.

La città più colpita è Hualien, dove si contano la maggior parte delle vittime e feriti e si lavora per estrarre le persone rimaste intrappolate nelle macerie. Qui sono numerosi i palazzi danneggiati o distrutti dalla scossa.

Il terremoto ha causato anche un’enorme frana nella località di Chongde che ha investito l’autostrada di Suhua. Il ministro dei trasporti Wang Guocai ha dichiarato che un ponte sul lato nord del tunnel Daqingshui è crollato. Si tratterebbe di un corridoio di circa “20 metri”.

Oltre ai danni alle infrastrutture e agli edifici, il terremoto ha provocato interruzioni nella fornitura di energia elettrica, lasciando senza elettricità oltre 91mila famiglie. La compagnia statale Taipower sta lavorando intensamente per cercare di ripristinare il servizio elettrico. Le conseguenze del sisma si sono estese anche al sistema di trasporto, con la sospensione temporanea di alcuni collegamenti ferroviari nella parte orientale dell’isola.

La mappa dell’epicentro della scossa: