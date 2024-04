Meteo a Bari per i prossimi giorni Venerdì 5 – Domenica 7 Aprile

Venerdì 5 Aprile 2024

Le previsioni meteo per Venerdì indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature comprese tra i 12.3°C e i 18.4°C. A partire dalle 10:00, sono previste nubi sparse con una leggera diminuzione della temperatura. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà portando ad una temperatura di 18.5°C con umidità del 63%. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si schiarirà nuovamente. Il vento soffierà con una velocità media tra i 5 e i 12 km/h provenendo principalmente da direzione nord-est.

Sabato 6 Aprile 2024

Per Sabato si prevede una giornata stabile e senza precipitazioni. Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà poco nuvoloso con temperature comprese tra 11.6°C e 19.6°C. Durante il giorno il cielo sarà sereno con temperature in costante aumento, arrivando a 19.7°C nel pomeriggio. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 10 km/h provenendo principalmente da nord-est. L’umidità si manterrà intorno al 54-73% per tutta la giornata.

Domenica 7 Aprile 2024

La giornata di Domenica si prospetta soleggiata e senza precipitazioni. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature comprese tra i 14.2°C e i 21°C. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà sereno con un’umidità che si manterrà intorno al 54-81%. Il vento soffierà con intensità variabile tra 1 e 13 km/h provenendo principalmente da ovest-nord-ovest e nord. Le temperature massime si raggiungeranno nel primo pomeriggio, attestandosi sui 21°C.