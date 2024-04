Meteo a Padova per Venerdì 5 – Domenica 7 Aprile

Venerdì, 5 Aprile 2024

Per Venerdì, 5 Aprile 2024, il meteo a Padova prevede una giornata senza precipitazioni. Al mattino e nel pomeriggio il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a raggiungere i 21.1°C alle 14:00. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una velocità media di 16 km/h. L’umidità sarà intorno al 52% durante il pomeriggio.

Sabato, 6 Aprile 2024

Per Sabato, 6 Aprile 2024, il meteo a Padova prevede un’altra giornata senza precipitazioni. Durante la notte e all’alba il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature intorno ai 11°C. Durante il giorno il cielo sarà sereno, con temperature massime che raggiungeranno i 22.1°C alle 14:00. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una velocità media di 9 km/h. L’umidità sarà intorno al 54% durante il pomeriggio.

Domenica, 7 Aprile 2024

Per Domenica, 7 Aprile 2024, il meteo a Padova prevede un’altra giornata senza precipitazioni. Il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata, con temperature in aumento fino a raggiungere i 23°C alle 15:00. Il vento sarà debole, con una direzione variabile durante la giornata. L’umidità sarà compresa tra il 55% e il 97% durante la giornata.

In generale, per i prossimi tre giorni, a Padova non sono previste precipitazioni, e il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra i 20°C e i 23°C, con venti deboli che soffieranno principalmente da ovest e sud-ovest. L’umidità sarà variabile, ma generalmente intorno al 50-60% durante il pomeriggio. Si consiglia di godersi il bel tempo all’aperto e di vestirsi di conseguenza per affrontare le temperature in aumento durante il fine settimana.