Meteo Ancona prossimi giorni Venerdì 05 – Domenica 07 Aprile

Venerdì, 05 Aprile 2024:

Il tempo previsto per venerdì ad Ancona mostra una giornata prevalentemente con cieli poco nuvolosi e nubi sparse durante la mattinata. Le temperature inizieranno intorno ai 11°C e raggiungeranno i 21°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire gradualmente fino a 11°C verso mezzanotte. Non sono previste precipitazioni durante l’arco della giornata. L’umidità si manterrà tra il 57% e l’87%, mentre i venti soffieranno principalmente da est a ovest con velocità comprese tra i 2 e i 14 km/h.

Sabato, 06 Aprile 2024:

La giornata di sabato ad Ancona sarà caratterizzata da cieli sereni per gran parte del giorno. Le temperature oscilleranno tra i 10°C e i 20.8°C. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà tra il 53% e il 93%. I venti soffieranno principalmente da nord a sud-ovest con velocità comprese tra 4 e 8 km/h. Nel complesso, si prevede una giornata piacevole e asciutta, ideale per attività all’aperto.

Domenica, 07 Aprile 2024:

La domenica ad Ancona sarà caratterizzata da cieli sereni e temperature in aumento rispetto alla giornata precedente. I valori termici oscilleranno tra i 11.4°C e i 21.5°C. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà tra il 58% e il 91%. I venti soffieranno principalmente da ovest a nord con velocità comprese tra 1 e 11 km/h. Queste condizioni meteo rendono la giornata adatta per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il clima primaverile.

In sintesi, il weekend ad Ancona si prospetta con condizioni meteo favorevoli, caratterizzate da temperature gradevoli e cieli sereni, ideali per svolgere attività all’aperto. L’assenza di precipitazioni e i venti moderati contribuiranno a creare un ambiente piacevole per chiunque voglia godersi la natura e le attività all’aria aperta.