Meteo Bologna prossimi giorni Venerdì 05 – Domenica 07 Aprile

Meteo Bologna prossimi giorni 5 Aprile – 7 Aprile: weekend all’insegna del sereno

Le previsioni meteo per Bologna per il prossimo fine settimana prevedono condizioni climatiche prevalentemente stabili e serene. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Venerdì, 5 Aprile

La giornata di venerdì si presenterà con cieli poco nuvolosi al mattino, con un leggero aumento delle nubi nel corso della mattinata. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, e si avrà sereno verso sera. Non sono previste precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 10.1°C e i 21.0°C. L’umidità si manterrà intorno al 57-88%. Il vento soffierà da direzioni variabili, con una velocità media compresa tra 3 km/h e 10 km/h.

Sabato, 6 Aprile

Anche sabato si prevede una giornata prevalentemente serena, con cieli poco nuvolosi al mattino che si schiariranno ulteriormente nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature si manterranno tra 9.9°C e 23.2°C, con un’umidità compresa tra il 54% e l’87%. Il vento sarà debole, con una velocità media tra 2 km/h e 9 km/h, proveniente da direzioni variabili.

Domenica, 7 Aprile

Anche per la giornata di domenica si prevede un cielo sereno per gran parte della giornata. Solo verso sera si potrebbero avere alcune nubi sparse. Non ci saranno precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 9.9°C e i 23.2°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 54-89%. Il vento soffierà con una velocità media tra 3 km/h e 7 km/h, proveniente principalmente da direzioni sud-occidentali.

In conclusione, il fine settimana a Bologna si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Un’ottima occasione per godersi le attività all’aperto e trascorrere del tempo in relax all’aria aperta.