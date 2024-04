Meteo Campobasso prossimi giorni Venerdì 05 – Domenica 07 Aprile

Meteo Campobasso prossimi giorni 5 Aprile – 7 Aprile:

Le previsioni meteo per Campobasso indicano un inizio di Aprile caratterizzato da un clima variabile.

Analizziamo nel dettaglio il meteo previsto per i prossimi tre giorni.

Venerdì, 5 Aprile 2024:

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 5-6 gradi e umidità al 97%. Il vento soffierà da Sud-SudOvest con una velocità di 4-5 km/h.

Al mattino, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a sprazzi di sereno. La temperatura salirà gradualmente fino a toccare i 13.6 gradi, con un’umidità del 66%.

Il vento sarà debole e proveniente da Ovest-NordOvest. Durante il giorno, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura massima di 19 gradi e un’umidità del 54%.

Il vento tenderà a provenire da Est-NordEst con una velocità di 7 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, lasciando spazio a sprazzi di sereno, con una temperatura intorno ai 18 gradi e un’umidità del 59%.

Il vento soffierà da Sud con una velocità di 10-12 km/h. In serata, il cielo sarà sereno, con temperature intorno ai 10 gradi e un’umidità del 91%. Il vento sarà debole, proveniente da Sud.

Sabato, 6 Aprile 2024:

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature intorno agli 8 gradi e un’umidità tra il 98% e il 100%. Il vento soffierà da Sud-SudOvest con una velocità di 3-4 km/h.

Al mattino, il cielo sarà sereno, con temperature intorno ai 14.9 gradi e un’umidità del 69%. Il vento sarà debole e proveniente da Ovest.

Nel corso della giornata, il cielo rimarrà sereno, con temperature massime intorno ai 20 gradi e un’umidità del 50-54%. Il vento sarà debole, proveniente da direzioni variabili.

In serata, il cielo sarà sereno, con temperature intorno ai 11 gradi e un’umidità del 93-95%. Il vento sarà molto debole, proveniente da direzioni variabili.

Domenica, 7 Aprile 2024:

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature intorno ai 10 gradi e un’umidità tra il 96% e il 102%. Il vento soffierà da Ovest-SudOvest con una velocità di 3-5 km/h.

Al mattino, il cielo sarà sereno, con temperature intorno ai 16.2 gradi e un’umidità del 71%. Il vento sarà debole e proveniente da NordOvest.

Nel corso della giornata, il cielo rimarrà sereno, con temperature massime intorno ai 21.8 gradi e un’umidità del 49-52%. Il vento sarà debole, proveniente da direzioni variabili.

In serata, il cielo sarà sereno, con temperature intorno ai 10 gradi e un’umidità dell’88%. Il vento sarà molto debole, proveniente da Ovest.

Complessivamente, i prossimi giorni a Campobasso si preannunciano all’insegna di un clima piacevole e inaspettatamente sereno, con temperature in aumento e venti leggeri. È sempre consigliabile consultare aggiornamenti giornalieri per essere preparati in anticipo alle condizioni atmosferiche.