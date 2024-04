Meteo Catanzaro prossimi giorni Venerdì 05 – Domenica 07 Aprile

Previsioni Meteo Catanzaro prossimi giorni 5 Aprile – 7 Aprile:

Il tempo a Catanzaro per Venerdì 5 Aprile sarà caratterizzato da sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 10-18 gradi Celsius. L’umidità oscillerà tra il 47% e il 71%. Il vento soffierà principalmente da ovest-nordovest con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h.

Per Sabato 6 Aprile il cielo rimarrà sereno senza precipitazioni. Le temperature varieranno tra 11 e 19 gradi Celsius, con un’umidità che oscillerà tra il 54% e l’85%. Il vento soffierà principalmente da ovest-nordovest con una velocità compresa tra 1 e 7 km/h.

Domenica 7 Aprile il meteo a Catanzaro prevede un cielo sereno senza precipitazioni. Le temperature si manterranno tra 11 e 19 gradi Celsius, con un’umidità compresa tra il 58% e il 94%. Il vento soffierà principalmente da ovest-nordovest con una velocità compresa tra 2 e 10 km/h.

Queste previsioni meteo indicano condizioni stabili e piacevoli per il prossimo fine settimana a Catanzaro, con temperature gradevoli e cielo sereno. Si consiglia di godersi le attività all’aperto in queste giornate. Restate comunque aggiornati sulle previsioni meteo in caso di cambiamenti improvvisi.