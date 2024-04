Meteo Genova prossimi giorni Venerdì 05 – Domenica 07 Aprile

Venerdì, 5 Aprile 2024

La giornata di Venerdì a Genova sarà caratterizzata da nubi sparse e poco nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 12-18°C durante il giorno con un’umidità che varierà tra il 63% e l’80%. Il vento soffierà da Sud con una velocità media tra i 10 e i 16 km/h.

Sabato, 6 Aprile 2024

Per Sabato è prevista una giornata stabile e soleggiata. Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da cielo sereno e poco nuvoloso con temperature comprese tra 9 e 21°C. L’umidità si manterrà intorno al 42-94% e il vento soffierà da Sud-Ovest con una velocità tra i 3 e i 13 km/h.

Domenica, 7 Aprile 2024

La domenica a Genova si prospetta altrettanto favorevole, con cielo sereno e poco nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra i 8 e i 24°C, mentre l’umidità si manterrà tra il 40% e l’85%. Il vento sarà prevalentemente da Sud con una velocità variabile tra i 0 e i 9 km/h.

In conclusione, il weekend a Genova sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche piacevoli e stabili, ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta. Sia Sabato che Domenica si prevedono temperature gradevoli e cielo sereno, rendendo l’atmosfera perfetta per godersi passeggiate all’aperto o momenti di relax. Restate aggiornati sulle previsioni e godetevi il bel tempo!