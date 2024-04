Meteo Messina prossimi giorni Venerdì 05 – Domenica 07 Aprile, temperature molto miti

Venerdì, 5 Aprile 2024

Il tempo a Messina per venerdì sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con un massimo di 23.4°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà contenuta, oscillando intorno al 31-33%. Il vento soffierà da nord-ovest con intensità variabile tra i 6 e i 11 km/h. Nessuna precipitazione è prevista per l’intera giornata.

Sabato, 6 Aprile 2024

Anche per sabato le condizioni meteorologiche a Messina saranno stabili. Il cielo si presenterà nuovamente sereno, con alcune nuvole sparse nel pomeriggio. Le temperature saranno in lieve aumento, con un massimo di 24°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà intorno al 35-37%, mentre il vento sarà debole, con una media di 4-8 km/h proveniente da nord-est. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Domenica, 7 Aprile 2024

Anche per la giornata di domenica il meteo a Messina sarà stabile e senza precipitazioni. La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno con qualche nuvola isolata nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con un massimo di 25.4°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà intorno al 36-39%, mentre il vento soffierà da nord-ovest con intensità tra i 11 e i 16 km/h. Le condizioni meteo si manterranno favorevoli per svolgere attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina indicano condizioni stabili, con cielo sereno dominante e temperature gradevoli. L’assenza di precipitazioni e la presenza di venti leggeri favoriranno un clima piacevole e adatto a svolgere varie attività all’aperto.