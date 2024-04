Meteo Milano prossimi giorni 5-7 Aprile, impennata termica

Meteo Milano prossimi giorni 5 Aprile – 7 Aprile:

Le previsioni meteo per Milano nei prossimi giorni indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Venerdì, 5 Aprile 2024:

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto con nubi sparse e momenti di sereno. Le temperature oscilleranno tra i 9.1°C e i 18.3°C. L’umidità si manterrà intorno al 61-95%. I venti soffieranno con una velocità media tra i 6 e 10 km/h provenienti principalmente da direzione W-SW. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Sabato, 6 Aprile 2024:

La giornata di sabato si presenterà prevalentemente serena con qualche momento di nuvole sparse. Le temperature si manterranno tra i 7.9°C e i 20.8°C, mentre l’umidità varierà tra il 58% e il 94%. I venti soffieranno con una velocità media tra i 5 e 8 km/h provenienti principalmente da direzione W-SW. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Domenica, 7 Aprile 2024:

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno con momenti di nuvole sparse. Le temperature si manterranno tra i 7.6°C e i 22.2°C, mentre l’umidità varierà tra il 56% e il 98%. I venti soffieranno con una velocità media tra i 1 e 4 km/h provenienti principalmente da direzione S-SW. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

In sintesi, il weekend a Milano si prospetta all’insegna del bel tempo, con temperature in aumento e venti leggeri. È consigliabile approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di piacevoli giornate all’aperto.