Meteo Modena prossimi giorni Venerdì 05 – Domenica 07 Aprile

Venerdì, 05 Aprile 2024

Le previsioni meteo di Modena per venerdì mostrano un inizio della giornata con cielo poco nuvoloso e temperature comprese tra 8.8°C e 16.6°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature tra 18.2°C e 21.5°C, mentre in serata il cielo si presenterà sereno con temperature tra 12.1°C e 21.5°C. Durante la notte, cielo poco nuvoloso e temperature tra 11.9°C e 8.8°C.

Il vento soffierà prevalentemente da ovest durante la giornata con velocità compresa tra 4 km/h e 8 km/h. L’umidità sarà più alta nelle prime ore del mattino, attestandosi intorno al 94%, e diminuirà gradualmente nel corso della giornata fino al 53% nel primo pomeriggio.

Sabato, 06 Aprile 2024

Sabato sarà caratterizzato da cielo poco nuvoloso per l’intera giornata con temperature in lieve aumento rispetto al giorno precedente. Al mattino, le temperature si manterranno tra 11°C e 17.2°C, mentre nel pomeriggio raggiungeranno valori compresi tra 18.9°C e 22.3°C. In serata, le temperature scenderanno gradualmente fino a 12.1°C.

Il vento sarà prevalentemente proveniente da ovest con una velocità costante che si aggira intorno ai 5-8 km/h. L’umidità sarà tra il 93% e il 49%, diminuendo in modo costante durante la giornata.

Domenica, 07 Aprile 2024

La domenica sarà caratterizzata da un cielo sereno per gran parte della giornata, con solo lievi variazioni nel pomeriggio e in serata, quando sono previste nubi sparse. Le temperature si manterranno comprese tra 11.2°C e 24°C durante il giorno, mentre scenderanno leggermente durante la notte fino a 13.6°C.

Il vento soffierà da ovest con una leggera variazione verso sud durante il pomeriggio. L’umidità sarà più alta nelle prime ore del giorno, attestandosi intorno al 95%, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata fino al 44% nel primo pomeriggio.

Con queste previsioni meteo, è consigliabile pianificare le attività all’aperto in base alle variazioni delle condizioni climatiche previste per i prossimi giorni.