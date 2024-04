Meteo Parma prossimi giorni Venerdì 05 – Domenica 07 Aprile

Venerdì, 5 Aprile 2024

Il meteo per venerdì prevede un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso e un lieve aumento delle nubi nel corso della mattinata, mantenendo comunque un tempo generalmente coperto. Le temperature oscilleranno tra i 12.5°C e i 19.8°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 63-86%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 5 km/h e i 10 km/h provenendo prevalentemente da direzione NE-NW.

Sabato, 6 Aprile 2024

Per sabato è previsto un cielo sereno per gran parte della giornata, con alcune nubi sparse nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori compresi tra i 8.1°C e i 20.0°C, mentre l’umidità oscillerà tra il 61% e l’87%. Il vento soffierà con leggera intensità, con direzione prevalente da SW a NE.

Domenica, 7 Aprile 2024

La giornata di domenica si presenterà con un cielo sereno, salvo alcune nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori compresi tra i 7.8°C e i 22.4°C, mentre l’umidità oscillerà tra il 54% e il 93%. Il vento soffierà con lieve intensità, provenendo principalmente da direzione SW-NE.

In sintesi, il fine settimana a Parma si prospetta all’insegna della stabilità atmosferica, con cieli principalmente sereni o poco nuvolosi e temperature gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta. Sia sabato che domenica prevedono condizioni meteo favorevoli per svolgere attività all’aperto e godersi la primavera in arrivo.