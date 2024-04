Meteo Perugia prossimi giorni Venerdì 05 – Domenica 07 Aprile

Previsioni Meteo Perugia Prossimi Giorni 5 Aprile – 7 Aprile:

La previsione del tempo per Venerdì, 5 Aprile, indica un inizio di giornata coperto con nubi sparse e umidità in aumento. Dalle prime ore del mattino fino a metà mattina, il cielo sarà coperto con temperature in aumento fino a 14.4°C e venti leggeri da sud-sudovest. Nel pomeriggio, il tempo migliorerà con la comparsa di qualche nuvola sparuta e temperature che raggiungeranno i 19.2°C. La serata e la notte saranno caratterizzate da un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 12.4°C.

Le condizioni meteorologiche per Sabato, 6 Aprile, prevedono una giornata prevalentemente serena con cielo poco nuvoloso e temperature in rapido aumento. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una leggera copertura nuvolosa, ma a partire dalle ore 08:00 il cielo si schiarirà completamente. Le temperature aumenteranno progressivamente fino a raggiungere i 20.2°C nel pomeriggio, con venti deboli e umidità in diminuzione.

Per Domenica, 7 Aprile, è previsto un cielo prevalentemente sereno per l’intera giornata. Le temperature saranno in netto aumento, con valori massimi di 22.5°C nel primo pomeriggio. L’umidità sarà moderata, con venti leggeri da sud-ovest. La serata si presenterà con qualche nuvola sparuta e temperature intorno ai 13.9°C.

Complessivamente, il weekend si prospetta all’insegna di un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un graduale aumento delle temperature e un cielo prevalentemente sereno. Si consiglia di prestare sempre attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti nel corso della giornata.