Meteo Roma prossimi giorni Venerdì 05 – Domenica 07 Aprile, caldo in arrivo

Venerdì, 5 Aprile 2024

Il tempo a Roma per Venerdì prevede una giornata inizialmente serena, con temperature che si aggirano intorno ai 10°C e un’umidità elevata, intorno al 97%. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà leggermente, con la comparsa di nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 15.9°C. Il vento soffierà leggero da nord-nord-est con una velocità di 4-6 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si libererà nuovamente, con una diminuzione della copertura nuvolosa e temperature stabili intorno ai 20-21°C. Il vento cambierà direzione verso sud-ovest, mantenendo una leggera intensità. In serata, il cielo sarà sereno con temperature in calo fino a 11.5°C e vento leggero da nord.

Sabato, 6 Aprile 2024

La giornata di Sabato sarà caratterizzata da sereno ininterrotto su Roma. Le temperature saranno gradevoli, con valori che si attesteranno tra i 10.2°C e i 22.5°C. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, partendo da 93% durante la notte fino a toccare il valore minimo del 45% nel primo pomeriggio. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da nord-nord-ovest e poi da ovest-sud-ovest. Le condizioni meteo saranno ideali per godersi una giornata all’aperto e svolgere attività all’aria aperta.

Domenica, 7 Aprile 2024

La domenica si preannuncia come un’altra giornata all’insegna del sereno su Roma. Le temperature saranno in aumento rispetto al giorno precedente, oscillando tra i 10.6°C e i 23.5°C. L’umidità si manterrà su valori moderati, con un leggero incremento nel corso del pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente leggero, con una direzione variabile tra nord e sud-ovest. Queste condizioni meteo offriranno un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto e godersi appieno la giornata.

In conclusione, il weekend a Roma si preannuncia piacevole dal punto di vista meteorologico, con temperature gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Sia Sabato che Domenica offriranno l’opportunità di svolgere attività all’aperto e godersi il bel tempo. Buon weekend!