Meteo Taranto prossimi giorni Venerdì 05 – Domenica 07 Aprile

Meteo Taranto prossimi giorni 5 Aprile – 7 Aprile:

Il meteo di Venerdì 5 Aprile prevede una giornata prevalentemente serena con temperature in aumento. Durante la notte e le prime ore del mattino avremo temperature intorno ai 11 gradi con un’umidità del 76-79%. Il vento soffierà da Nord-NordEst con una velocità compresa tra i 3 e i 6 km/h. Durante il giorno le temperature aumenteranno fino a toccare i 23 gradi, mentre l’umidità diminuirà fino al 42%. Il vento sarà prevalentemente da Sud-SudOvest con una velocità tra i 6 e gli 11 km/h.

Meteo per Sabato 6 Aprile:

Sabato 6 Aprile, il tempo sarà inizialmente sereno con un leggero aumento delle nubi durante la notte. Le temperature notturne si manterranno intorno ai 12 gradi con un’umidità del 72-71%. Il vento soffierà da Nord-NordEst con una velocità di 4-5 km/h. Durante il giorno le temperature aumenteranno fino a toccare i 24.5 gradi, con un’umidità intorno al 42%. Il vento sarà prevalentemente da Sud-Ovest, con una velocità tra i 4 e gli 8 km/h.

Meteo per Domenica 7 Aprile:

Domenica 7 Aprile si preannuncia una giornata completamente serena con temperature in ulteriore aumento. Durante la notte e le prime ore del mattino avremo temperature intorno ai 12 gradi con un’umidità del 75-76%. Il vento soffierà da Nord-NordEst con una velocità compresa tra i 5 e i 7 km/h. Durante il giorno le temperature aumenteranno fino a toccare i 26.3 gradi, mentre l’umidità si manterrà intorno al 32%. Il vento sarà prevalentemente da Nord-NordOvest con una velocità tra i 16 e i 21 km/h.

L’articolo presenta un quadro dettagliato delle previsioni meteo per Taranto nei prossimi giorni, evidenziando un’alternanza tra giornate serene e poco nuvolose, con gradualmente temperature in aumento e venti di intensità variabile da Nord a Sud. Speriamo che queste previsioni siano di aiuto per pianificare al meglio le attività all’aperto!