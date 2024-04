Meteo Torino prossimi giorni Venerdì 05 – Domenica 07 Aprile

Meteo Torino prossimi giorni 5 Aprile – 7 Aprile:

Il meteo a Torino per Venerdì 5 Aprile prevede una giornata prevalentemente nuvolosa con temperature che varieranno dai 9.4°C alle prime ore del mattino ai 16.8°C nel pomeriggio. L’umidità si manterrà alta durante la mattinata, attestandosi intorno al 98%, per poi diminuire nel corso della giornata. Il vento soffierà a una velocità compresa tra 1 e 4 km/h provenendo principalmente dalle direzioni Sud, Sud-Ovest e Nord-Est. Le precipitazioni non sono previste.

Sabato 6 Aprile sarà caratterizzato da nuvole sparse e leggera diminuzione dell’umidità. Le temperature oscilleranno tra gli 10.1°C e i 19.8°C, con un calo delle precipitazioni. Il vento sarà prevalentemente debole, con direzione variabile tra Nord e Est. Nel pomeriggio è previsto un cielo sereno, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. L’umidità calerà, garantendo una giornata più asciutta rispetto al venerdì.

Domenica 7 Aprile il tempo si manterrà stabile con cielo poco nuvoloso. Le temperature aumenteranno gradualmente, partendo da 8.8°C durante la notte per arrivare a 22°C nel primo pomeriggio. L’umidità sarà in diminuzione, favorendo una giornata più asciutta e ventilata. Il vento sarà debole con direzione prevalente da Ovest a Nord-Est. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

In sintesi, il fine settimana a Torino si prospetta con una leggera instabilità il venerdì, seguita da un sabato soleggiato e una domenica con cielo poco nuvoloso. Le temperature saranno in aumento e l’umidità in diminuzione, offrendo un clima gradevole e stabile.