Meteo Trento prossimi giorni Venerdì 05 – Domenica 07 Aprile

Meteo Trento prossimi giorni 5 Aprile – 7 Aprile:

Il tempo a Trento per Venerdì 5 Aprile sarà caratterizzato da nubi sparse durante le prime ore del giorno, con una leggera probabilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno attorno ai 8-10°C, con un’umidità che varierà tra il 78% e il 92%. Il vento soffierà a una velocità media compresa tra 0 e 5 km/h, proveniente prevalentemente da direzioni settentrionali.

Sabato 6 Aprile si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo poco nuvoloso che prevarrà per gran parte della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori compresi tra i 9°C e i 22°C, e un’umidità che si attesterà tra il 53% e il 94%. Il vento sarà leggero, con una velocità media intorno ai 1-4 km/h, proveniente da direzioni variabili, in prevalenza da sud-ovest.

Domenica 7 Aprile ci attendiamo una giornata all’insegna del sereno, con poche nuvole nel cielo e temperature in netto aumento. Le minime si attesteranno intorno ai 9-11°C, mentre le massime raggiungeranno i 25-26°C. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 43% e il 99%. Il vento sarà debole, con una velocità media che si aggirerà tra 0 e 4 km/h, proveniente principalmente da direzioni nord-orientali.

In sintesi, il weekend si prospetta con un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli sereni e temperature in aumento. È consigliabile approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto e godere del clima primaverile. Restate aggiornati sulle previsioni, in quanto potrebbero verificarsi variazioni nei prossimi giorni.