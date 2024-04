Forte terremoto nel New Jersey, trema New York. Il video della scossa in un’abitazione.

Oggi 5 aprile 2024, alle 10.23 ora locale (16:23 italiane), un terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito il New Jersey, facendo tremare anche la città di New York. L’epicentro del terremoto è stato individuato a 13 km da Bridgewater, in New Jersey, e circa 70 chilometri a ovest di New York City, tra New Jersey e Pennsylvania, in un’area a nord di White House Station. La scossa è stata avvertita in una vasta area, estendendosi fino al Maine a nord e a Washington a sud, con segnalazioni anche da New Hampshire, Vermont e Filadelfia, in Pennsylvania.

La scossa, complice anche una profondità di soli 4 km nel sottosuolo, è stata avvertita in maniera abbastanza intensa e prolungata nella Grande Mela, facendo oscillare per oltre 20 secondi i grattacieli della metropoli. Il terremoto ha indotto una serie di ritardi e chiusure temporanee nei trasporti.

Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti né danni significativi. Il sindaco di New York, Eric Adams, ha rassicurato i cittadini, invitandoli a “proseguire come se fosse una giornata normale”, mentre la governatrice Kathy Hochul ha espresso sorpresa per un sisma così potente, non avvertito nell’area dal lontano 2011.

Le autorità hanno reagito prontamente, inviando squadre di ingegneri per valutare lo stato delle infrastrutture, con particolare attenzione ai ponti e alla metropolitana. “Non siamo abituati a eventi sismici in quest’area”, ha dichiarato Hochul, aggiungendo che non ci sono segnalazioni di danni agli edifici o di situazioni pericolose. Tuttavia, è stato inviato un messaggio di allerta ai cellulari dei residenti, avvisando di possibili scosse di assestamento, ma raccomandando di continuare le attività normali.

Il terremoto ha provocato notevoli disagi anche al traffico aereo. Gli aeroporti JFK di New York e Newark in New Jersey sono stati temporaneamente chiusi per controlli sulle piste, causando il dirottamento di molti voli in arrivo. Anche se Newark è stato riaperto successivamente, i voli diretti all’aeroporto registrano un ritardo medio di 45 minuti.

In questo video i momenti della forte scossa ripresa da una telecamera di sorveglianza all’interno di una casa nel New Jersey: