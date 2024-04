Meteo a Palermo per i prossimi giorni: Sabato 6 – Lunedì 8 Aprile

Sabato, 6 Aprile 2024

Le previsioni meteo per Sabato a Palermo indicano un cielo sereno per l’intera giornata. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà intorno al 70%. La temperatura massima sarà di 23°C intorno alle ore 11:00, mentre la minima si attesterà intorno ai 12°C durante la notte. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 4 e 12 km/h proveniente prevalentemente da direzione Nord-Nord Ovest.

Domenica, 7 Aprile 2024

Anche per Domenica le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cielo sereno senza precipitazioni. L’umidità sarà leggermente inferiore rispetto al giorno precedente, oscillando intorno al 60%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con un massimo di 23.7°C intorno alle ore 12:00 e un minimo di 12.8°C durante la notte. Il vento sarà leggermente più debole rispetto al giorno precedente, con una velocità media che varierà tra 2 e 14 km/h proveniente prevalentemente da direzione Nord-Nord Ovest.

Lunedì, 8 Aprile 2024

Per Lunedì le condizioni atmosferiche continueranno a essere stabili, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. L’umidità si manterrà intorno al 50%, mentre le temperature raggiungeranno il picco massimo di 25.7°C intorno alle ore 13:00. Durante la notte la temperatura scenderà fino a 15.1°C. Il vento sarà leggermente variabile con una velocità compresa tra 2 e 11 km/h proveniente da diverse direzioni, principalmente Sud-Sud Est.

In sintesi, per i prossimi giorni a Palermo sono attese condizioni meteorologiche stabili e piacevoli, con cielo sereno, temperature gradevoli e venti leggeri. Sembra quindi che sia in arrivo un weekend perfetto per trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi il clima primaverile.