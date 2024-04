Meteo Ancona prossimi giorni Sabato 06 – Lunedì 08 Aprile

Sabato, 6 Aprile 2024

La giornata di Sabato ad Ancona si preannuncia prevalentemente soleggiata. La mattinata sarà caratterizzata da cielo sereno con temperature in rapida ascesa fino a toccare i 19.5°C alle 9:00. Nel pomeriggio e verso sera il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno piacevoli, attorno ai 20-21°C. Il vento soffierà debole proveniente da direzione variabile, con velocità tra i 5 e i 9 km/h. L’umidità si manterrà moderata, attorno al 55-60%.

Domenica, 7 Aprile 2024

Anche Domenica ad Ancona sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature saranno piuttosto miti, con valori che raggiungeranno i 21-22°C verso mezzogiorno. Il vento sarà debole, con velocità attorno ai 5-10 km/h, proveniente principalmente da direzione nord. L’umidità resterà moderata, attorno al 60-65%. Nel complesso, la giornata si preannuncia ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

Lunedì, 8 Aprile 2024

Lunedì, il cielo ad Ancona presenterà un’alternanza tra schiarite e nubi sparse. Le temperature si manterranno miti, con valori intorno ai 20-22°C durante gran parte della giornata. Il vento soffierà moderato proveniente da direzione est-sudest, con velocità tra i 10 e i 16 km/h. L’umidità sarà presente, attestandosi intorno al 60-80%. Nel corso del pomeriggio e sera è possibile un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni previste.

In conclusione, il weekend ad Ancona si preannuncia all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e venti deboli. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da cielo sereno, mentre Lunedì si presenterà con un cielo variabile. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative per i prossimi giorni.