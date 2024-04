Meteo Aosta prossimi giorni Sabato 06 – Lunedì 08 Aprile

Sabato, 6 Aprile 2024

Il meteo per sabato prevede un’iniziale fase di serenità con poche nuvole e temperature comprese tra i 10.9°C e i 20.4°C. Nel pomeriggio è atteso un aumento della temperatura e un cielo completamente sereno. Il vento soffierà debolmente con velocità comprese tra 0 e 3 km/h, proveniente principalmente da direzioni sud-ovest, nord-est e sud-est. L’umidità si manterrà tra il 31% e il 53%.

Domenica, 7 Aprile 2024

Domenica sarà caratterizzata da cielo coperto con nubi sparse e temperature in aumento, oscillanti tra i 13.4°C e i 21.5°C. Il vento soffierà a velocità variabile tra 0 e 6 km/h, prevalentemente proveniente da nord-ovest, nord e nord-nord-ovest. L’umidità si manterrà tra il 33% e il 60%. Nel pomeriggio sono previste nubi dense e copertura nuvolosa costante.

Lunedì, 8 Aprile 2024

Lunedì le condizioni meteorologiche peggioreranno con un aumento della nuvolosità, temperature comprese tra i 12.9°C e i 20.2°C e la presenza di piogge deboli nel pomeriggio. Il vento soffierà a velocità tra 3 e 6 km/h, principalmente da direzioni nord-nord-ovest e nord-est. L’umidità aumenterà fino al 92%, creando condizioni di alta umidità nell’aria.

In sintesi, il fine settimana ad Aosta sarà caratterizzato da un sabato soleggiato, una domenica nuvolosa e un lunedì piovoso. Le temperature saranno in aumento, ma attenzione alla pioggia nell’ultimo giorno. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.