Meteo Campobasso prossimi giorni Sabato 06 – Lunedì 08 Aprile

Sabato, 6 Aprile 2024

Per quanto riguarda il tempo a Campobasso per la giornata di Sabato, ci attendiamo nubi sparse nelle prime ore del mattino con temperature comprese tra 6.8°C e 9.2°C. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà dalle nubi, e avremo un tempo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 20.9°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo resterà sereno con temperature che caleranno gradualmente fino a 10.4°C a mezzanotte.

Le condizioni di umidità si manterranno elevate durante la notte, con valori intorno al 97%, mentre nel corso della giornata diminuiranno fino al 51% nel primo pomeriggio. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 0 e 5 km/h provenendo prevalentemente da direzione sud-sud-ovest durante la giornata.

Domenica, 7 Aprile 2024

La giornata di Domenica vedrà prevalere un cielo poco nuvoloso con temperature inizialmente intorno ai 9.6°C, in aumento fino a toccare i 21.6°C nelle ore centrali del giorno. Nel tardo pomeriggio e in serata, le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 10.3°C a mezzanotte.

L’umidità sarà più alta durante le prime ore del giorno, con valori intorno al 100%, ma diminuirà fino al 35% nel corso della giornata. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 10 km/h provenendo prevalentemente da direzione nord-est.

Lunedì, 8 Aprile 2024

Lunedì si preannuncia una giornata completamente serena con temperature iniziali intorno ai 10°C, in progressivo aumento fino a raggiungere i 23.8°C nel primo pomeriggio. Durante la serata, le temperature caleranno fino a 10.2°C a mezzanotte.

L’umidità sarà moderata con valori intorno al 93% all’inizio della giornata e in diminuzione fino al 35% nel primo pomeriggio. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 0 e 9 km/h provenendo prevalentemente da direzione sud-est.

Queste previsioni meteo possono aiutare a pianificare al meglio le attività all’aperto nei prossimi giorni a Campobasso. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.