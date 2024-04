Meteo Catania prossimi giorni Sabato 06 – Lunedì 08 Aprile

Sabato, 6 Aprile 2024

La giornata di Sabato a Catania sarà caratterizzata da un cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature inizieranno a 13.6°C all’una di notte e raggiungeranno il picco di 23.1°C intorno alle 13:00. L’umidità varierà tra il 34% e il 70%. Il vento soffierà con una velocità media tra 1 km/h e 14 km/h provenendo principalmente da direzioni comprese tra est e nord-est.

Domenica, 7 Aprile 2024

Anche Domenica sarà caratterizzata da un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra 13.1°C e 25.4°C. L’umidità si manterrà tra il 34% e il 78%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 km/h e 14 km/h, prevalentemente provenendo da est e sud-est.

Lunedì, 8 Aprile 2024

Anche per Lunedì, il cielo si manterrà sereno per tutto l’arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra 14.1°C e 23.3°C, mentre l’umidità varierà tra il 41% e l’87%. Il vento soffierà con una velocità tra 1 km/h e 20 km/h, principalmente provenendo da direzioni est e ovest.

In conclusione, il weekend a Catania si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature in aumento, garantendo condizioni ideali per svolgere attività all’aperto e godersi appieno la bellezza della città.