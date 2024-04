Meteo Messina prossimi giorni Sabato 06 – Lunedì 08 Aprile

Meteo Messina prossimi giorni 6 Aprile – 8 Aprile:

Le previsioni meteo per Messina indicano una stabilità atmosferica per Sabato 6 Aprile. Durante le prime ore del giorno, ci sarà un cielo sereno con temperature che oscilleranno tra i 15.1°C e i 23.8°C. L’umidità si manterrà intorno al 36-60%, mentre i venti soffieranno con una velocità compresa tra i 4 e i 12 km/h provenienti da direzioni variabili tra N-NE e W-NW. In generale, la giornata si prospetta piacevole e primaverile, con una leggera brezza che accompagnerà la temperatura mite.

Domenica 7 Aprile, il meteo a Messina sarà caratterizzato da un cielo sereno per l’intera giornata, con temperature che si manterranno costanti tra i 16.4°C e i 25.4°C. L’umidità sarà compresa tra il 33% e il 47%, mentre i venti soffieranno con una velocità tra i 10 e i 17 km/h provenienti da direzioni prevalentemente settentrionali. Queste condizioni meteo offriranno un’altra giornata gradevole, ideale per attività all’aperto e passeggiate in città.

Lunedì 8 Aprile, il meteo a Messina si manterrà stabile con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 16.8°C e i 23.8°C, mentre l’umidità si manterrà tra il 44% e il 76%. I venti soffieranno con una velocità compresa tra i 0 e i 11 km/h provenienti da direzioni variabili tra N-NE e S-SW. Si prevede una giornata tranquilla e mite, ideale per godersi il clima primaverile.